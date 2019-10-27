Доха, 27 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Посол Катара в Турции Салем бин Мубарак аш-Шафи назвал соглашение между Турцией, Россией и США о зоне безопасности в Сирии победой Анкары, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Дипломат также подчеркнул, что его страна всегда поддерживала законное право Турции защищать свою национальную безопасность.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск. Целью Анкары были курдские повстанцы на севере страны.

В ходе последующих переговоров руководства Турции с США, а затем с Россией, были достигнуты соглашения о прекращении огня и создании зоны безопасности на севере Сирии.