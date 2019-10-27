Пекин, 27 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Китайские учёные создали наночастицы теллурида меди, которые, действуя как ферменты, запускают окислительные процессы в раковых клетках, тем самым, делая их видимыми для иммунной системы человека. Об этом сообщает портал PHYS.ORG со ссылкой на статью в Angewandte Chemie.

NIH Image Gallery Раковые клетки

Исследователи из Университета Центрального Юга в Хунани обнаружили, что соединение теллурид меди (Cu2-xTe), благодаря способности ионов меди переключаться между двумя состояниями окисления, может проявлять себя как ферменты глутатионоксидаза и пероксидаза. Создание веществ с эффектом этих ферментов гораздо дешевле и проще получения их самих.

Оказавшись в раковой клетке, теллурид меди запускает целый каскад окислительных процессов, к тому же это вещество способно нагреваться под действием инфракрасного света с длиной волны от 1000 до 1350 нм. Облучая участок опухоли таким светом, скорость окислительных реакций в опухоли ещё больше увеличивается.

В результате раковые клетки испытывают окислительный стресс и перестают быть невидимыми для иммунной системы. Это приводит к тому, что лимфоциты распознают и уничтожают раковые клетки, причём эффект продолжается и после окончания приёма наноферментов из меди. Иммунная система запоминает свойства опухолевых клеток и продолжает уничтожать метастазы по всему организму.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что швейцарские учёные нашли эффективную комбинацию препаратов, не приводящую к побочным эффектам и позволяющую снизить токсичный эффект противоопухолевых лекарств.