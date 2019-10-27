* запрещённая в России организация

Киев, 27 октября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Главарь националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Белецкий пригрозил ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов, об этом 27 октября он заявил в видеообращении на своем канале в YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

По словам лидера преступной группировки, его угроза будет приведена в исполнение в случае если президент Украины Владимир Зеленский захочет «выкинуть ветеранов».

Реакция террориста последовала в ответ на решение главы Украины отвести войска из ряда населенных пунктов Донбасса. Также Белецкий обвинил Зеленского в продвижении интересов России.

Свое обращение глава террористической группировки закончил заявлением, что подконтрольные ему боевики не покинут удерживаемые ими территории.

Напомним, 26 октября президент Украины Зеленский посетил позиции батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населенном пункте Золотое. Целью посещения была попытка убедить террористов в необходимости прекращения войны.

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.