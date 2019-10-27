Оксфорд, Великобритания, 27 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Учёные установили, что ожирение в различной степени повышает риск развития некоторых заболеваний у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Цитата из м/ф «Вини Пух». реж Федор Хитрук. 1969. СССР Это всё потому, что кто-то слишком много ест!

Для оценки влияние ожирения на риск развития разных заболеваний группа учёных под руководством Майкла Холмса и Сесилии Линдгрен из Оксфордского центра биомедицинских исследований использовала данные британского биобанка. Исследователи провели оценку связи между признаками ожирения (индекса массы тела и соотношения объёма талии и бёдер) и наличием различных заболеваний.

Анализ показал, что ожирение связано с повышенным риском развития ряда заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, диабет первого и второго типа, инсульт, хроническую обструктивную болезнь лёгких, рак лёгких и хронические заболевания печени и почек. Повышенный риск развития этих болезней наблюдался и у мужчин, и у женщин с ожирением. Однако риск развития диабета второго типа оказался выше для женщин, а риск хронической обструктивной болезни легких и хронической болезни почек — для мужчин.

Авторы исследования отметили, что результаты работы могут быть полезны при разработке стратегии общественного здравоохранения. В частности, могут быть оправданы различные профилактические меры, ориентированные на мужчин и женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре мексиканские учёные представили результаты исследования, показавшего, что лишний вес матери может быть связан с повышенным риском развития диабета у детей.