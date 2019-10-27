Киев, 27 октября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать поездку президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое. Прокомментировал это событие 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook и директор «Института развития экономики Украины» Александр Гончаров, заявив, что президент Украины показал, что его беспокоит «скорейшее достижение мира на Донбассе».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что на видео, которое активно сейчас обсуждают в сети интернет, он увидел «смелого и открытого человека, который, несмотря на свой высокий статус Президента страны, решительно вышел за рамки протокола его ранга и просто по-мужски (и даже по-пацански честно) говорил с собеседниками».

Гончаров также обратился с вопросом к той аудитории, представители которой критикуют верховного главнокомандующего за тон его беседы с боевиками со словами «что вам мешало оказаться на его месте?».

«А вот Зеленский личным примером и нестандартно показал, что его по-настоящему беспокоит скорейшее достижение мира на Донбассе», — отметил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, ранее Зеленский встретился с украинскими боевиками в поселке Золотое. В сети опубликовано видео с этой встречи, на которой президент Украины требует убрать оружие.

Боевики — Зеленскому: Мы никуда не уйдем