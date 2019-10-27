Зеленский «нестандартно» показал, что его «беспокоит достижение мира»
Киев, 27 октября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать поездку президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое. Прокомментировал это событие 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook и директор «Института развития экономики Украины» Александр Гончаров, заявив, что президент Украины показал, что его беспокоит «скорейшее достижение мира на Донбассе».
Эксперт отметил, что на видео, которое активно сейчас обсуждают в сети интернет, он увидел «смелого и открытого человека, который, несмотря на свой высокий статус Президента страны, решительно вышел за рамки протокола его ранга и просто по-мужски (и даже по-пацански честно) говорил с собеседниками».
Гончаров также обратился с вопросом к той аудитории, представители которой критикуют верховного главнокомандующего за тон его беседы с боевиками со словами «что вам мешало оказаться на его месте?».
ИА REGNUM напоминает, ранее Зеленский встретился с украинскими боевиками в поселке Золотое. В сети опубликовано видео с этой встречи, на которой президент Украины требует убрать оружие.