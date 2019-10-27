Киев, 27 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В силовых структурах Украины еще сильны позиции оппонента президента Украины Владимира Зеленского — бывшего президента Украины и депутата Рады Петра Порошенко. Об этом 27 октября в комментарии изданию Украина. ру заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя поездку Зеленского в поселок Золотое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Золотарев считает, что поездка в Золотое демонстрирует наличие проблем «с силовиками» у украинского лидера «в армии, СБУ, где достаточно сильны позиции его оппонента». Политолог пояснил, что людей «которые разделяют его (Порошенко — ИА REGNUM) идеологию» и «близки к идеям национализма» на эти должности пять лет «продвигал» экс-президент Украины.

Оказывается: Зеленский в Донбассе говорил с вооруженными самозванцами

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о посещении Владимиром Зеленским поселка Золотого, где у президента Украины состоялся разговор с представителями незаконных бандформирований.

Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе