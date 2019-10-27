Самара, 27 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба начнет матч четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с самарской командой «Крылья Советов» из-за небольшого повреждения. Об этом 27 октября сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

По данным источника, 31-летний футболист получил небольшую травму во время матча группового этапа Лиги Чемпионов с командой «РБ Лейпциг» и тренерский штаб принял решение немного его поберечь.

При этом известно, что игрок примет участие в разминке перед матчем с самарской командой.

Отметим, матч четырнадцатого тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» пройдет 27 октября и начнется в 14:00 мск.