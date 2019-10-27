На каких условиях на Русских Курилах высадятся японские «туристы»?
Москва, 27 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ
Открытое письмо министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову
Уважаемый Сергей Викторович!
В октябре с. г. редакция федерального информационного агентства REGNUM сделала запрос в МИД РФ следующего содержания:
«Согласно сообщению ТАСС, группа японских граждан 11 октября с. г. отправится в пилотный тур на южную часть Курильских островов в рамках осуществления совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на этих территориях. Однако при этом остается неясным, на каких условиях будет осуществляться эта и планирующиеся последующие поездки японских граждан на острова, которые официальный Токио отказывается признавать суверенной территорией Российской Федерации.
Известно, что, руководствуясь соображениями гуманности, правительство России на основе взаимности согласилось разрешать бывшим жителям островов безвизовый въезд на территорию южных Курильских островов. Однако, как мы понимаем, в данном случае речь идет о поездке не бывших жителей, а 50 японцев, ранее на островах не живших, включая, как сообщается, «сопровождающих туристов представителей японского правительства».
Просим разъяснить, будут ли участники предстоящего тура оформлять российские въездные визы или, вопреки неоднократным заявлениям руководящих работников МИД РФ, им будет предоставлена возможность обойти существующие в нашем законодательстве положения о въезде иностранных граждан на территорию Российской Федерации».
МИД Российской Федерации ответил:
«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что межправительственные договоренности 1991 г. о безвизовых обменах касаются не только бывших японских жителей южнокурильских островов, но и всех граждан Японии. Вместе с тем применительно к организационным вопросам пилотного тура на острова Кунашир и Итуруп в рамках совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах, который планируется в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, достигнутыми в ходе их встреч в Осаке в июне с. г. и во Владивостоке в сентябре с. г., с японской стороной по дипломатическим каналам зафиксировано понимание о том, что процедуры въезда-выезда, предусмотренные Соглашением 1991 г., не будут автоматически распространяться на тестовые мероприятия в рамках СХД. В частности, японским участникам проходившего 8 августа с. г. в Москве семинара туроператоров, в ходе которого согласовывалась программа вышеуказанной поездки, были выданы российские визы».
Считаем, что данный ответ не объясняет, на каких юридических основаниях японские граждане будут посещать российскую территорию в рамках «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах.
Как сообщает ТАСС, по данным МИД Японии, в запланированной с 30 октября по 4 ноября с. г. поездке группы японцев на острова Кунашир и Итуруп должны принять участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. Более того, сообщается, что «японской стороне предложено рассмотреть РФ в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников».
Как известно, японское правительство негативно восприняло Ваш призыв признать итоги Второй мировой войны и продолжать переговоры о заключении мирного договора между двумя странами на основе такого признания. Недавно, выступая в японском парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ со всей определенностью во всеуслышание заявил: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».
Известно и то, что, ссылаясь на непризнание суверенитета РФ на южных Курильских островах, японское правительство препятствует оформлению российских виз гражданами Японии при их посещении южных Курильских островов. В связи с этим просим Вас разъяснить, на каких условиях не имеющие отношения к посещению могил захороненных на этих островах родственников граждане Японии будут посещать российскую территорию в рамках нынешнего пилотного тура. А также какова истинная цель нашей стороны при организации «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах в условиях непризнания японским правительством суверенитета Российской Федерации на этих территориях и отсутствия перспектив такого признания.
Не можем не затронуть и вопрос о предложении российской стороны организовывать посещения японскими школьниками, как мы понимаем, и Курильских островов. Ведь очевидно, что такие посещения будут, вне всякого сомнения, использованы для пропаганды «исконной принадлежности северных территорий» Японии среди молодежи, нагнетания недружественных к нашей стране настроений.
Для нас вполне очевидно, что так называемая «совместная хозяйственная деятельность» на российских южных Курильских островах рассматривается японскими властями как этап, приближающий «возвращение» этих островов Японии в полном объеме. На днях влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» в статье, посвященной предстоящей поездке японских туристов на южные Курилы, видимо, с учетом заявленной позиции премьер-министра Абэ, писала: «Нельзя забывать исторический факт: четыре северных острова — это исконно японские территории… Для бывших жителей островов поступательное движение — это урегулирование проблемы суверенитета. Забывать об этом нельзя». Не приходится сомневаться, что речь идет об установлении суверенитета Японии на законно принадлежащих нашей стране землях.
Рассчитываем, Сергей Викторович, на Ваше компетентное и откровенное разъяснение условий, на которых намереваются высаживаться на южных Курилах японские участники «пилотного тура».
От имени соучредителей Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы».
Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, политический обозреватель ИА REGNUM
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27 октября 2019 года