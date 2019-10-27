Краснодар, 27 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл футболистов «Краснодара» в матче четырнадцатого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е

Игра прошла на поле Академии ФК «Краснодар» в Краснодаре и закончилась со счетом 0:1.

Автором единственного в матче мяча стал полузащитник «Оренбурга» Владимир Москвичёв, отличившийся на 49-й минуте.

Кроме этого у «Краснодара» был серьёзный шанс для того чтобы свести игру к ничьей, после назначенного на 69-й минуте пенальти в ворота гостей. Однако нападающий хозяев Рустам Халназаров не смог его реализовать.

Отметим, по итогам матча «Оренбург» набрал 7 очков и находится на пятнадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы молодёжного первенства России. У «Краснодара» в активе 14 очков и тринадцатая позиция.