Киев, 27 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Стыд за президента Украины Владимира Зеленского и гордость за так называемого добровольца испытал Олег Сенцов — бывший заключенный, которого Украина получила 7 сентября по обмену заключенными с РФ. Об этом Сенцов написал 27 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, ранее в сети было опубликовано видео, на котором запечатлена беседа президента Украины с одним из боевиков, который незаконно находится в поселке Золотом. Во время беседы Зеленский сказал, обратившись к одному из присутствующих боевиков: «я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: оружие убери…». Данное видео вызвало реакцию в украинском сегменте сети интернет.

Именно в отношении этого видео был опубликован комментарий Олега Сенцова, в котором он заявил «Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца…»

Примечательно, что украинский блогер и журналист Анатолий Шарий напомнил Сенцову, благодаря кому он сейчас находится на свободе. «Выдающийся режиссер, а теперь еще и однозначно политик Сенцов уже стыдится обменявшего его президента и традиционно восхваляет воинов…», — отметил Шарий сравнив Сенцова с «пятаком», который «быстро стерся… под ногами в толпе».

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое. Во время поездки он встретился с представителями незаконных вооруженных формирований, которые находятся в Золотом.

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