Санкт-Петербург, 27 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

По прибытии в аэропорт «Пулково» Диас-Канель был встречен председателем Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым, заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом и Послом Кубы в России Херардо Пеньяльвером.

В программу главы Кубы входит посещение Эрмитажа и других достопримечательностей города.

Также запланирована встреча Диаса-Канеля с губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем Законодательного собрания города Вячеславом Макаровым.