Калининград, 27 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава. Речь об этом зашла в интервью Алиханова РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Алиханов

Напомним, что сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера в своем докладе написал, что военному блоку НАТО следует рассмотреть перспективу захвата российской Калининградской области в случае конфликта с Россией. При этом Хукер в своем докладе не указывает, что может стать причиной конфликта Североатлантического альянса с Россией, такой конфликт он, по всей видимости, считает неизбежным.

Алиханов сказал, что уже устал комментировать «американские глупости». Губернатор напомнил, что в США есть премия «Небьюла», которая присуждается лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.

«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — сказал губернатор Алиханов.