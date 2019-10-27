Нью-Йорк, США, 27 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на аукционе Julien's Auctions продали кардиган известного американского певца и автора песен Курта Кобейна. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Es.fanpop.com Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY

В этом самом кардигане из натуральной шерсти Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году. Кардиган Кобейну подарила близкий друг семьи Кобейнов Джеки Фарри.

Первоначальная цена кардигана была установлена на уровне $200 тыс. В ходе аукциона цена поднялась до $334 тыс.

Примечательно, что этот кардиган уже продавали на аукционе в 2015 году. Тогда его первоначальная цена составила $40 тыс., а с молотка он ушел за $137 тыс.

Напомним, Курт Кобейн был лидером музыкальной группы Nirvana и одним из основоположников музыкального стиля гранж. В 1994 году Кобейн покончил жизнь самоубийством.