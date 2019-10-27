Киев, 27 октября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Грузия поборола коррупцию потому, что боролась, а не создавала «разные органы». Так 25 октября прокомментировал разницу в подходах к борьбе с коррупцией на Украине и в Грузии бывший посол Грузии на Украине Григол Катамадзе в интервью украинскому «24 каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Политик отметил, что на Украине ведется борьба с «последствиями», в то время, как необходимо менять законы, например, налоговый, таможенный и иные кодексы.

«Когда говорят о контрабанде на таможне — ее же можно остановить за один день, если есть желание», — подчеркнул Катамадзе.

Отметим, что в настоящее время Григол Катамадзе является президентом Ассоциации плательщиков налогов Украины.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший заместитель главы города Днепропетровск, которого подозревают в расхищении средств, выделенных на ремонт моста, вышел под залог.

Заместитель мэра Днепропетровска вышел под залог, так и не попав в СИЗО