Хьюстон, США, 27 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. По крайней мере два человека погибли, более 10 пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный злоумышленник на вечеринке в американском штате Техас. Об этом 27 октября сообщает телеканал Fox News.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Нападение на людей произошло в городе Коммерсе во время традиционного бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). На мероприятии присутствовали сотни человек.

Многие из присутствовавших на вечеринке были студентами университета, но мероприятие не было официально согласованным с руководством учебного заведения и проходило в местном ночном клубе.

Все пострадавшие были госпитализированы на трёх машинах скорой помощи. Злоумышленник, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия. Полиция начала мероприятия по установлению личности стрелявшего и его розыску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, который получил 15 огнестрельных ранений в результате перестрелки в американском штате Пенсильвания, но сумел самостоятельно добраться до больницы.