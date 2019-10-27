Казань, 27 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Перестрелка с участием около 20 человек произошла в Казани, задержаны 14 подозреваемых. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Татарии.

Цитата из кф Охотники на гангстеров реж Рубен Фляйшер. 2013. США Перестрелка

Стрельба с участием около 20 человек произошла в Казани 25 октября около 00:00 по местному времени на перекрёстке улиц Кызыл-Армейская и Поселковая. Предварительно установлено, что между группой людей, передвигавшихся на восьми автомобилях, произошёл конфликт.

Один из участников конфликта оказался вооружён и сделал несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. За помощью к медикам обратился житель Казани с несколькими непроникающими огнестрельными ранениями.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы, обрывки одежды и автомобильные аксессуары. Всё найденное было изъято и отправлено на экспертизу. По предварительным данным, стрельба производилась из охолощенного автомата и травматического пистолета.

В связи с произошедшим было задержано 14 человек. В региональном отделении МВД установили, что участники перестрелки относятся к двум враждующим казанским преступным группировкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре, который вынес суд в Подмосковье 18 членам этнической преступной группировки.