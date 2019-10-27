Буэнос-Айрес, 27 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В 8:00 по местному времени в Аргентине стартовали президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Для голосования зарегистрировалось свыше 33,8 млн граждан.

По всей стране действует порядка 185 тыс. избирательных участков.

Министр внутренних дел Рохелио Фрихерио заверил, что выборы планируется провести в атмосфере «спокойствия и честности». Накануне, 26 октября, для обеспечения безопасности избирательного процесса в ряде приграничных районов были развёрнуты дополнительные контингенты вооружённых сил.

Основными претендентами на пост президента являются кандидат от левоцентристской коалиции «Фронт для всех» Альберто Фернандес и действующий президент, кандидат от правоцентристской коалиции «Вместе за перемены» Маурисио Макри.