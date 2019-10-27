Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. 24 октября 2019 года американский певец, рэпер и дизайнер Tyler, TheCreator выпустил клип на песню «I Think», который вышел с последним альбомом исполнителя.

Tyler, The Creator -I Think

Пластинка получила название «Igor» и вышла в свет 17 мая 2019 года.

По информации российского новостного портала Афиша Daily, в отличие от прошлых роликов, в которых по сюжету артист отдыхал в роскошных особняках, в этом ролике альтер-эго исполнителя (Игорь) в шикарном костюме и парике попал на школьную вечеринку, на которой себя чувствует совсем неуютно, пока его сверстники развлекаются. В конце видео сидит в одиночестве на табуретке, вместо того, чтобы сфотографироваться со своими одноклассниками.

Тайлер неоднократно отмечал, что самостоятельно занимался текстами, музыкой и аранжировкой песен с этой пластинки.