Москва, 27 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Совфеде осудили предложение аналитика из США, предложившего захватить Калининградскую область при конфликте НАТО с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Место подобного аналитика не в опекаемом ЦРУ неправительственном американском фонде, а в сумасшедшем доме. Он даже близко не понимает, что может произойти в случае реализации его предложений», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Любые попытки захватить какую-то часть России, включая Калининградскую область, встретят сокрушительный отпор, подчеркнул сенатор.

«Понятно, что аналитику не жаль Польшу, чью сухопутную военную группировку он предлагает использовать для вторжения в Калининградскую область. Но, напомню, что в зоне досигаемости наших ракет находятся и центры принятия решений», — отметил парламентарий.

Клинцевич надеется, что никто в США и НАТО не рассматривает всерьез подобные сценарии.

«Но и вбросы так называемых старших научных сотрудников отнюдь не способствуют утверждению на планете климата взаимного доверия», — указал он.

Военная агрессия России против стран НАТО «будет стоить» ей Калининградской области. Об этом в своем докладе написал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер.