Киев, 27 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с последними событиями, последовавшими после посещения украинским лидером поселка Золотое. Обращение было опубликовано националистом 27 октября на сайте украинского информационного ресурса «Обозреватель».

Владимир Твердохлиб Дмитрий Ярош

В ходе своего обращения Ярош отметил, что так называемые незаконные бандформирования якобы поддерживает «вся Украина», заявив «мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинцев… в течение короткого времени».

«Господин Президент, не надо подыгрывать Путину, и «наезжать» на добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии… Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем», — отметил бывший лидер «Правого сектора» (организация деятельность которой запрещена в РФ).

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Украины встретился в Золотом с представителями незаконных вооруженных бандформирований. После данной встречи лидер Николаевской ячейки «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал заявление о намерении президента Украины «выбить» вооруженных националистов из Золотого, и заявил, что они не собираются покидать занятые позиции.