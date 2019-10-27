Ярош обратился к Зеленскому: «Будет плохо всем»
Киев, 27 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с последними событиями, последовавшими после посещения украинским лидером поселка Золотое. Обращение было опубликовано националистом 27 октября на сайте украинского информационного ресурса «Обозреватель».
В ходе своего обращения Ярош отметил, что так называемые незаконные бандформирования якобы поддерживает «вся Украина», заявив «мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинцев… в течение короткого времени».
ИА REGNUM напоминает, ранее президент Украины встретился в Золотом с представителями незаконных вооруженных бандформирований. После данной встречи лидер Николаевской ячейки «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал заявление о намерении президента Украины «выбить» вооруженных националистов из Золотого, и заявил, что они не собираются покидать занятые позиции.