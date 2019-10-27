Нью-Йорк, США, 27 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. 9 декабря 2019 года в нью-йоркском театре Бикон пройдет благотворительный концерт в поддержку некоммерческой организации Rainforest Fund, которая занимается защитой тропических лесов и коренного населения, живущего там.

Yancho Sabev Стинг на концерте

Сообщается, что на одной сцене выступят воссоединившийся дуэт Eurythmics, певица H.E.R., БрюсСпрингстин, ДжеймсТейлор и Шэгги. Кроме того, свои композиции исполнит знаменитый британец Стинг, который со своей женой ТрудиСтайлер выступают и организаторами шоу.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ведущим вечера будет РобертДауни — младший.

«Вспоминая о пожарах, которые убивали Амазонию этим летом, и учитывая возрастающую осведомленность о климатических изменениях, сейчас самый важный момент для того, чтобы бороться за защиту наших лесов», — сказала журналистам Труди Стайлер.