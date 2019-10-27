Москва, 27 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. 17 ноября на сцене московского Конгресс-центра им. Плеханова коллектив ImperialisOrchestra впервые исполнит саундреки из фильмов «Брат» и «Брат 2». Выступление оркестра будет сопровождаться видео-фрагментами из двух культовых фильмов.

Цитата из к/ф «Брат 2». реж Алексей Балабанов. 2000. Россия «Гудбай, Америка»

«На одном концерте прозвучит вся антология русского рока. Такого еще не видел и не слышал никто», — сообщается в анонсе мероприятия.

По информации российского новостного агентства InterMedia, этот оркестр уже успел завоевать сердца слушателей благодаря необычным аранжировкам и звуку.

«Слова главного героя фильмов ДанилыБагрова «Так в чём сила? Сила в правде!» вполне можно считать творческим девизом коллектива», — заявляют организаторы выступления.