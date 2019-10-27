Киев, 27 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Повышение цены на овощи так называемого борщевого набора на 15% спрогнозировал украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко. Об этом экономист заявил 26 октября в комментарии украинскому изданию «Голос UA».

Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Овощи

Эксперт отметил, что с первого сентября прошлого года по первое сентября нынешнего года картофель подорожал в два раза. Подорожал и лук. Его цена за год выросла на 24%. Стоимость капусты выросла на 13%. На 12% подорожала и свекла.

Вместе с тем, как отметил эксперт, хоть на данный момент морковь стала дешевле на 31%, однако овощи «борщевого набора» скорее всего будут постепенно дорожать до декабря и их цена по сравнению с августом может вырасти на 15%.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что по данным исследовательской компании GfK на Украине отмечена самая низкая покупательная способность в Европе.

Покупательная способность украинцев осталась самой низкой в Европе — GfK