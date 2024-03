Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В США состоялась премьера песни и клипа ЛеонардаКоэна «Happens To The Heart», которая стала вторым синглом посмертного альбома артиста «Thanks For The Dance».

Gorupdebesanez Леонард Коэн

Сообщается, что этот альбом выйдет в свет 22 ноября 2019 года.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в начале ролика появляется фигура человека, по одежде напоминающего самого артиста. С приближением камеры зритель понимает, что это юноша, который идет по лесной тропинке и постепенно избавляется от одежды. В итоге он приходит к буддистскому монаху, который и дает ему новое одеяние. В конце ролика юноша парит над бездной в позе лотоса.

Режиссера клипа, ДаниэляАскилла вдохновили те времена, когда исполнитель жил в дзен-центре в Калифорнии. «Я хотел сделать что-то, рассказывающее о Коэне как дзен-буддисте. Это символический рассказ об избавлении от эго и атрибутов славы», — говорит он.