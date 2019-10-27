Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Кинокомикс «Джокер» возглавил список самых кассовых фильмов в категории R (для зрителей старше 17 лет), обогнав «Дэдпул». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джокер

Выручка «Джокера» составила 900 млн долларов, а по оценкам некоторых экспертов может достигнуть и миллиарда. Таким образом, кинокомикс обогнал фильмы «Дэдпул» и «Дэдпул 2», заработавшие около 800 млн долларов в прокате.

Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.