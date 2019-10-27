Донецк, 27 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками в Донецкой Народной Республике 16 раз за минувшие сутки. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские войска подвергли обстрелам территорию ДНР в применением следующего вооружения: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Под обстрел попали следующие жилые районы и населённые пункты ДНР: Доломитное, Михайловка, Зайцево Южное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты им. Абакумова), Лозовое, Александровка, Васильевка, Крутая Балка, Новая Марьевка.

В результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» в городе Донецке была повреждена хозпостройка по улице Черногорской. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Общее количество боеприпасов, применённых войсками Киева при обстрелах ДНР составило 105 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР. При обстрелах получил ранения мирный житель в населённом пункте Минеральное.