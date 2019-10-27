Москва, 27 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант в ходе интервью с исполнителями главных ролей в кинофильме «Текст» Иваном Янковским и Кристиной Асмус заявил, что ему не хватает уместного мата в российском кино. Телеведущий сказал об этом в эфире авторской программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Silber_Mel Иван Ургант

Телеведущий отметил уместность эксплицитной лексики в фильме «Текст» Клима Шипенко по одноименному роману Дмитрия Глуховского, сказав, что мат в картине не кажется излишним, а лишь наоборот, добавляет картине реалистичности.

Напомним, что картина Клима Шипенко повествует о студенте-филологе Илье Горюнове (Александр Петров), которому подкидывает наркотики сотрудник полиции Пётр (Иван Янковский), в результате чего тот отправляется в колонию на семь лет. Вернувшись домой, он пытается «встроиться» в новую жизнь и преодолеть груз прошлого.