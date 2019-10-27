Москва, 27 октября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Лаконичные вещи, созданные японским дизайнерским дуэтом, теперь можно купить и в России. Об этом сообщает официальный сайт «Цветного».

Smainichi.jp Хидеаки Йошихара и Юкико Оде

Хидеаки Йошихара и Юкико Оде, ставшие знаменитыми в 2018 году благодаря верхней одежде, созданной совместно с одной из самых популярных технологичных марок The North Face, продолжают радовать своих клиентов. В этом сезоне коллекции бренда были вдохновлены военной униформой и винтажной эстетикой.

Коллекция FW19/20 состоит из шерстяных пальто, водоотталкивающих брюк и плащей, а также бомберов из флиса и шерсти. Все это можно приобрести в корнере AIR MOSCOW на 4 этаже «Цветного».