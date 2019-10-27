Киев, 27 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Выход Украины из Минских переговоров может быть расценено как признание «поражения» и принятие «статуса виновного в этой ситуации». Об этом 26 октября заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Голос UA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Политолог отметил, что вероятность выхода Украины из Минского процесса оценивается им в 20% и может повлечь за собой снятие санкций с РФ. Также вероятность развития данного сценария может повлечь обвинение Украины в срыве переговоров в Минском формате. По словам политолога, это «формальное признание поражения и получение статуса виновного в этой ситуации».

Бортник отметил, что вероятнее всего, будут предприняты попытки «саботажа» выполнения Минских соглашений.

ИА REGNUM напоминает, ранее бывший депутат Рады Надежда Савченко заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский ищет «механизмы» выполнения Минских соглашений.

Зеленский ищет механизмы выполнения Минских соглашений — Савченко