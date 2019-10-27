Нью-Йорк, США, 27 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Российская теннисистка запускает уже третью коллаборацию с Nike. Об этом сообщает FashionTime.

(сс) Tourism Victoria Мария Шарапова

Во время открытия магазина Nordstrom NYC можно было увидеть новую линейку Classic Cortez Premium Blackened Blue. В коллекцию La Cortez вошли разнообразные модели: кроссовки, пуловер, стеганая куртка-бомбер и легинсы.

Мария Шарапова и культовый бренд использовали приглушенные оттенки и необычные силуэты в своей работе. Благодаря этому одежда подойдет как для похода в спортзал, так и для обычной жизни.