Пекин, 27 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Группа учёных из Китая использовала технологии искусственного интеллекта для разработки системы проверки зрения у детей младшего возраста. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Группа исследователей под руководством Хаотяна Лина и Ижи Лю из Чжуншаньского офтальмологического центра при Университете имени Сунь Ятсена использовала методы глубоко обучения. Нейросеть была обучена распознавать проблемы со зрением у детей младшего возраста на базе видеозаписей поведенческих паттернов 4196 младенцев с нарушениями зрения разной степени.

Испытания показали, что полученная интеллектуальная система способна с высокой точностью распознавать проблемы со зрением по движениям младенцев, а также различать тяжёлые нарушения зрения от лёгких.

Авторы считают, что эта система сможет использоваться для ранней диагностики офтальмологических заболеваний, а также при проведении будущих исследований в сфере развития зрительных функций у детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре группа учёных из Китая представила систему автоматической диагностики рака желудочно-кишечного тракта, созданную на основе технологий искусственного интеллекта.