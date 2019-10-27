Манила, 27 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На Филиппинах состоялся финал конкурса красоты «Мисс Земля — 2019», проходящий под эгидой ООН. Об этом сообщает Cosmopolitan.

vk.com Анна Бакшеева

Россию представляла Анна Бакшеева из Читы, которая раннее выиграла конкурс «Красы России». Юная девушка вошла в топ-10 красавиц со всей планеты.

Главный титул «Мисс Земля» достался жительнице Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. «Мисс Воздух» стала американка Эмани Дэвис, «Мисс Вода» — Клара Ваврушкова из Чехии, а титул «Мисс Огонь» получила Алиса Маненок из Белоруссии.