Москва, 27 октября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В ходе заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре Олег Новиков, глава издательской группы «ЭКСМО-АСТ», сообщил, что по объемам выпускаемой книжной продукции Россия входит в число мировых лидеров. Об этом сообщает издание Русский мир.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

По словам эксперта, ежегодно в России выпускается около 110−120 тысяч книжных наименований. Несмотря на это, показатель количества книг, прочитанных одним человеком в год, остается неизменным с советских времен.

Среди прочего, Олег Новиков отметил, что в России наблюдается положительная динамика в области открытия книжных магазинов, при этом, большой процент книготорговых операций осуществляется через книжные интернет-магазины.