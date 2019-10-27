Москва, 27 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 25 октября в Государственной думе состоялось заседание Общественного совета при Комитете по культуре на тему «Сможет ли Россия стать самой читающей страной?», в ходе которой певец Сергей Шнуров высказался о способах повышения интереса к чтению у молодого поколения. Об этом сообщает Российская газета.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По словам певца, ностальгия по высоким показателям чтения среди населения в советское время связана с бедностью сферы развлечений того времени. Он также отметил, что на протяжении всей человеческой истории чтение оставалось привилегией элиты, поэтому низкая заинтересованность среднего человека в регулярном чтении может считаться нормой.

Действенным средством, которое, по мнению Сергея Шнурова, могло бы вернуть молодому поколению интерес к литературе, должны быть не абстрактные призывы, а мотивация повысить собственный социальный статус. Чтение, по его словам, должно стать престижным занятием и выполнять роль социального лифта.