Финикс , США, 27 октября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» уступил команде «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила на паркете «Токинг Стик Ризот Арены» в Финиксе и закончилась в пользу хозяев со счетом 130:122.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Финикса» Девин Бункер, набравший за матч 30 очков.

У «Клипперс» самым результативным стал нападающий Монтрезл Харрелл, который смог набрать 28 очков за игру. Его коллега по клубу форвард Кавай Леонард оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 10 подборами.

Отметим, это первая победа «Финикса» в трех матчах нового сезона НБА и первое поражение «Клипперс» в трех играх.