Лондон, 27 октября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Британский певец, автор песен и актер РоббиУильямс поделился с поклонниками подробностями своего рождественского альбома «The Christmas Present». Певец на своем официальном сайте обнародовал трек-лист новой пластинки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робби Уильямс

Сообщается, что она записывалась в нескольких студиях: в Лондоне, Сток-он-Тренте, Лос-Анджелесе и Ванкувере.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи 13-го альбома приняли участие музыканты РодСтюарт, ХеленаФишер, ДжеймиКаллум, а также знаменитый боксер ТайсонФьюри.

Релиз рождественской пластинки состоится 22 ноября, а 16 декабря знаменитый артист выступит на стадионе «Уэмбли».