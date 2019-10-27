Москва, 27 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу СВР, экс-спикера нижней палаты парламента Сергея Нарышкина с днем рождения и пожелал новых успехов в службе на благо страны.

Svklimkin Сергей Нарышкин

«Вы вносите большой вклад в укрепление российской государственности, обеспечение безопасности и защиту национальных интересов России. Многое сделали для развития парламентаризма и международного сотрудничества», — цитирует сайт нижней палаты парламента телеграмму с поздравлением.

Володин также отметил работу Нарышкина как руководителя российского исторического общества.

«Желаю Вам крепкого здоровья, реализации всего задуманного и новых успехов в Вашей службе на благо страны», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Нарышкин прошел в Госдуму как кандидат по одному из одномандатных округов Ленинградской области, был председателем Госдумы VI созыва.