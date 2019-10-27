Лондон, 27 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Британский боксер Джош Тэйлор одолел представителя США Реджиса Прогрейса в финальном бою Всемирной боксёрской суперсессии (WBSS) в первом полусреднем весе, проходившим в Лондоне.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

По итогам всех заявленных двенадцати раундов победу раздельным решением судей одержал британец со счетом 114:114, 115:113, 117:112.

В результате своей победы Джош Тэйлор защитил свой титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также добавил к нему титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Отметим, это 16 победа (12 нокаутом) в карьере ни разу непобеждённого Джоша Тейлора и первая удачная защита им титула чемпиона IBF. Для Реджиса Прогрейса это первое поражение при 24 победах (20 нокаутом).