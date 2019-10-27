Барселона, Испания, 27 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эренсто Вальвердо покинет своих подопечных в конце нынешнего сезона, утверждает 27 октября AS.

(сс) Börkur Sigurbjörnsson Болельщики футбольного клуба «Барселона»

По информации источника, 55-летний специалист уйдет с занимаемого им поста в любом случае, даже если его команда сможет выиграть турнир Лиги Чемпионов (ЛЧ).

При этом отмечается, что в текущем контракте Вальверде, рассчитанном до конца нынешнего сезона, есть пункт о возможности продления соглашения, однако, как утверждает источник, он не будет задействован.

Отметим, Эренсто Вальвердо тренирует «Барселону» с 2017 года и за это время клуб под его руководством дважды стал чемпионом испанской Примеры и по одному разу обладателем Кубка и Суперкубка Испании.