Тампа, США, 27 октября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обыграл в овертайме хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Нэшвилл Предаторз и Тампа-Бэй Лайтинг

Игра прошла на льду «Амали-арены» в Тампе и закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей голами отличились шведский форвард Калле Йернкрок (15-я минута в меньшинстве), Роман Йози (55-я в меньшинстве) и ставший автором победного гола в овертайме Райан Эллис (64-я).

У их оппонентов голы на свой счет записали Стивен Стэкмос (21-я в большинстве) и Тайлер Джонсон (30-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче одной результативной передачей, его российский коллега по клубу защитник Михаил Сергачев не отметился в игре результативными действиями. Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский не принимал участия в матче.