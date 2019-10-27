Пекин, 27 октября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, один пострадал, ещё двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения на угольной шахте в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства уезда Гулинь городского округа Лучжоу.

Chong Fat Скорая помощь. Китай

ЧП произошло около 10:37 по местному времени 26 октября (05:37 мск). Во время проведения ремонтных работ по укреплению потолка на шахте произошло его обрушение.

В результате поисково-спасательных работ удалось обнаружить тела четырёх человек, ещё один пострадавший был доставлен в больницу. Два человека числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причина обрушения выясняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на угольной шахте в провинции Гуйчжоу. Жертвами взрыва стали семь человек.