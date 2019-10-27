Мадрид, 27 октября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Регилон, арендованный командой «Севилья», мог перейти в чемпионат итальянской Серии А. Об этом 27 сентября сообщает AS.

Антон Зайцев Серхио Регилон

По данным источника, в переходе 22-летнего испанского футболиста был заинтересован туринский клуб «Ювентус», и в «Реале» готовы были продать туда игрока за €25 млн, однако от такого варианта отказался сам Регилон.

Отметим, Серхио Регилон взят в аренду «Севильей» до конца нынешнего сезона. Он провел восемь матчей в составе клуба и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.