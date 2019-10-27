Черновцы, Украина, 27 октября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В суд направлено обвинение против инспектора одного из постов Черновицкой таможни. Женщина подозревается в получении неправомерной выгоды. Об этом 26 октября сообщается в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

В ГБР сообщается, что сотрудница таможни получала неправомерную выгоду от схемы незаконного пересечения границы Украины гражданами Молдавии. В ведомстве сообщается, что последние ввозили на Украину иностранные автомобили из Европейского Союза.

Сотруднице таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев, или от двух до четырех лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до трех лет. Иное наказание предполагает наложение штрафа в размере от тысячи до полутора тысяч необлагаемых налогом минимумов.

ИА REGNUM напоминает, ранее недалеко от города Чоп сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили тайник с сигаретами, в котором обнаружили 750 пачек контрабандных сигарет.

В Закарпатье обнаружили тайник с контрабандными сигаретами