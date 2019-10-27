Барнаул, 27 октября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Четверо пострадавших в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края помещены в краевую клиническую больницу в Барнауле. Об этом рассказал заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко.

22.mchs.gov.ru ДТП на 74 километре федеральной автомобильной дороге А-322

«Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Степаненко.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия с помощью спецтехники и вертолёта.

В результате трагедии погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребёнок.

По факту ДТП региональным следственным комитетам возбуждено уголовное дело. Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки перевозчика после ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае.