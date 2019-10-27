Москва, 27 октября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Синоптики предсказали Москвичам похолодание и призвали автолюбителей «переобуться», говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробка

Холодный атмосферный фронт придет в столицу уже в понедельник, 28 октября, принеся с собой кратковременные дожди. Уже ко вторнику к дождям добавится мокрый снег, а в среду синоптики «грозят» максимально холодной температурой. 30 октября температура будет колебаться в районе нулевой отметки, что приведет к гололедице на дорогах.

«При таком температурном режиме на летней резине ездить уже опасно — она становится слишком жесткой, теряется сцепление с дорожным покрытием, — говорится в сообщении центра погоды. — …Время «переобуваться».