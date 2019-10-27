Омск, 27 октября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракетоносителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» пройдут в 2027 году. Об этом заявил генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов в интервью РИА Новости.

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«В настоящий момент при выделении необходимого финансирования Центр Хруничева планирует начать летные испытания разгонного блока КВТК в 2027 году», — сказал Кузнецов.

Также Кузнецов добавил, что кислородно-водородный разгонный блок предполагается ставить на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

Напомним, 3 октября руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что площадка Центра Хруничева в Омске начнёт изготавливать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.