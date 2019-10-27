Ватикан, 27 октября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Дать разрешение женатым мужчинам в долине Амазонии становиться католическими священниками попросило папу Римского Франциска собрание ватиканских епископов. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Ватикана.

Священник

Заключительный документ Специальной ассамблеи Архиерейского Синода был выпущен вечером 26 октября по воле папы Римского.

В документе рассматриваются самые разные темы, в том числе экология, защита коренных народов, роль женщин и церковные обряды особенно в тех областях, где доступ к Евхаристии отсутствует.

Напомним, в 2016 году папа Римский Франциск заявил, что женщины никогда не смогут быть священниками Римско-католической церкви.