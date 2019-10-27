Лион, Франция, 27 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» уверенно переиграл футболистов «Метца» в матче одиннадцатого тура Лиги 1 французского чемпионата по футболу.

John Fischer Футбольный матч

Игра состоялась на поле стадиона «Стад де Люмьер» в Метце и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет в матче открыл ганский форвард «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 28-й минуте встречи. Затем, ещё до перерыва (33-я), его коллега по клубу нападающий Мусса Дембеле удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Метца» и этим установил окончательный счет в матче.

Отметим, по итогам встречи «Лион» прервал свою серию из восьми подряд игр без побед и с 13 очками занимает двенадцатую позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» имеет в активе 11 очков и находится на девятнадцатой, предпоследней строчке.