Канберра, 27 октября, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Приговоренный к семи пожизненным заключениям серийный убийца Иван Милат умер в Австралии в возрасте 74 лет, сообщает 27 октября Reuters.

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О смерти заключенного сообщили власти Нового Южного Уэльса. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что заключенный проходил курс химиотерапии после обнаружения у него рака в мае 2019 года.

Милат был осужден за убийства двух граждан Великобритании, трех немцев и двух австралийцев. Против него были выдвинуты обвинения в других убийствах, однако доказанными считались лишь семь инцидентов.

Примечательно, что Иван Милан никогда не давал признательных показаний по выдвинутым против него обвинениям. Мужчина провел за решеткой 23 года, во время которых не раз занимался членовредительством.