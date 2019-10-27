Дамаск, 27 октября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Российская военная полиция прибыла в сирийский город Кобани для осуществления совместного с турками патрулирования. Об этом журналистам сообщил офицер военной полиции Михаил Елсуков.

Mil.ru Военная полиция РФ в Сирии

В обязанности российских военных входит патрулирование территории совместно с вооруженными силами Турции, наблюдение за работой контрольно-пропускных пунктов, а также мониторинг соблюдения режима тишины.

По словам Елсукова, местные жители были «очень рады» встрече с вооруженными силами России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на протяжении 60 км.